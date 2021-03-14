В Николаеве разгорелся скандал из-за мемориальной доски хормейстеру Светлане Фоминых, которую торжественно открыли 11 марта. Люди обвинили автора в халтурной работе и издевательстве над женщиной, изображение которой очень напоминает профиль Дональда Трампа.

Соответствующий пост в Facebook написала Людмила Щетинина.

"Уважаемые николаевцы! Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреата премии имени Т.Г. Шевченко. По моему мнению, это ужас и издевательство над нами и памятью выдающейся гражданки города", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сети поддержали автора поста, заявив, что Фоминых похожа на экс-президента Дональда Трампа, хотя при жизни она так не выглядела.

"Еще и на Трампа похожа. Можно ему подарить", - написал Анатолий Марчук.

"Она совсем на себя не похожа", - добавила Любава Запесочная.

Напомним, в центре Харькова установят мемориальную доску умершему в декабре прошлого года мэру Геннадию Кернесу, который руководил городом десять лет.