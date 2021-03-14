Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", который уже на финальной стадии строительства. При этом он добавил, что Комиссия ЕС должна обеспечить использование газопровода так, как того требуют правила ЕС.

Об этом Тиммерманс рассказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток 2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал он.

Напомним, недавно администрация США заявила, что рассматривает возможность применения новых санкций против "Северного потока - 2".

Также мы сообщали, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Как писала "Страна", сейчас укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Согласно самым последним данным, прокладка трубопровода будет длиться до сентября.