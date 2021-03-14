В воскресенье, 14 марта, Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал временно отложить использование оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за риска появления тромбов.

Об этом сообщает Irish Times.

Заместитель главного врача страны Ронана Глинна заявила, что рекомендация прозвучала "после сообщения Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых сообщениях о серьезных событиях, связанных со свертыванием крови у взрослых после вакцинации вакциной AstraZeneca".

"Не было вывода о существовании какой-либо связи между вакциной AstraZeneca против Covid-19 и этими случаями. Однако, руководствуясь принципом осторожности и до получения дополнительной информации, NIAC рекомендовал временно отложить программу вакцинации препаратом AstraZeneca от Сovid-19 в Ирландии", - заявила заместитель главврача страны.

Такое решение связано с тем, что днем ранее норвежские органы здравоохранения заявили, что трое работников сферы здравоохранения, которым меньше 50 лет, после вакцинации препаратом AstraZeneca, проходят лечение в больнице от кровотечения, тромбов и низкого количества тромбоцитов.

В издании напомнили, что Норвегия остановила применение вакцины AstraZeneca, а позже такое решение приняли и в Дании. В свою очередь Исландия последовала их примеру.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной", - заявил старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо. При этом он добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) расследует эти три инцидента.

Напомним, после прививки "АстраЗенекой" в Австрии умерла женщина, а вторая была госпитализирована. В обоих случаях они получили дозу из одной партии, а вскоре у них в организме обнаружили смертельно опасные тромбы. После этого Австрия, а после и другие страны Евросоюза начали ограничивать использование оксфордской вакцины, от использования этого препарата отказались в Болгарии, в Таиланде и в части регионов Испании.

Также мы рассказывали, что первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca зафиксировали в Хорватии.