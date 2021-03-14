В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на вчерашний день, 13 марта, в стране на вакцинацию в лист ожидания записались более 247 тысяч человек.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек", - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве рассказали, что с начала вакцинации были привиты 51 137 украинцев.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 марта, количество вакцинированных украинцев увеличилось на 3 596 человек.

Кроме того "Страна" рассказывала, что по состоянию на утро Прощеного воскресенья, 14 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 012 человек.