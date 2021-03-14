Верховная Рада, в пятницу, 19 марта, планирует рассмотреть во втором чтении закон относительно отмены сезонного перевода часов в Украине.

Об этом заявила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), сообщает "Интерфакс-Украина" в воскресенье, 14 марта.

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании Комитета экономического развития в среду (17 марта - Ред.). Это значит, что уже в пятницу(19 марта - Ред.) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала Пидласа.

Напомним, 3 марта в Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект об отмене перевода часов с зимнего на летнее время.

В законопроекте указано, что он вступает в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, чтоб успеть отменить переход на летнее время в последнее воскресенье марта, нужно во-первых, до этого времени успеть принять законопроект во втором чтении, а во вторых, убрать норму, по которой он вступает в силу через три месяца.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.