Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon-9, которая стартовала в воскресенье, 14 марта, на орбиту вместе с 60 спутниками Starlink, успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.

Об этом сообщает SpaceX у себя на странице в Twitter.

"Снято!" - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была успешно осуществлена спустя 8 минут и 26 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Известно, что это уже девятый раз, когда первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку.

