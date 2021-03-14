Многоразовая ступень Falcon-9 уже в девятый раз успешно вернулась на Землю. Видео
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon-9, которая стартовала в воскресенье, 14 марта, на орбиту вместе с 60 спутниками Starlink, успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.
Об этом сообщает SpaceX у себя на странице в Twitter.
"Снято!" - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была успешно осуществлена спустя 8 минут и 26 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
Известно, что это уже девятый раз, когда первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку.
Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
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