Букингемский дворец после скандального интервью принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл привлечет группу независимых следователей, чтобы начать расследование о том, что супруга принца издевалась над королевским персоналом.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

По словам источников, официальные представители дворца решили нанять юридическую фирму "со стороны" для проведения расследования утверждений бывших и нынешних членов персонала.

"Расследование усилит напряженность в отношениях между герцогом и герцогиней Сассекскими и королевской семьей", - заявил один из источников. По его словам, "наихудшие факты (о Меган Маркл - Ред.) еще не были показаны".

По данным источников, в феврале 2021 года два высокопоставленных сотрудника заявили, что над ними издевалась Меган.

Один из бывших сотрудников утверждал, что он был лично "унижен" Меган Маркл и что двое других сотрудников подвергались издевательствам с ее стороны.

Представитель королевской семьи, говоря о расследовании, заявил, что "наша приверженность расследованию обстоятельств обвинений бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских выполняется, но мы не будем давать публичных комментариев по этому поводу".

Напомним, в интервью, которое вышло в эфир в понедельник, 8 марта, герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж принц Гарри подробно рассказали Опре Уинфри о причинах, побудивших британскую королевскую семью и уехать в Америку. В частности, супруги рассказали о расовой дискриминации и безразличии к психологическим проблемам, которые они испытали, будучи полноправными членами королевской семьи. В частности, Маркл рассказала, что хотела покончить собой.

После этого Королева Елизавета II отреагировала на интервью и заявила, что "вся семья опечалена" высказываниями супругов.