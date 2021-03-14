Президент Владимир Зеленский по случаю Дня добровольца наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, которые проявили личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. 64 из них получили государственную награду посмертно.

Соответствующий указ № 97/2021 президент подписал в воскресенье, 14 марта, передает пресс-служба Зеленского.

Среди награжденных, члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также награды получили бойцы батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - резюмировал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский наградил орденами, медалями и почетными званиями больше ста женщин.

Также сообщали, что президент наградил вице-президента Европейской комиссии орденом Ярослава Мудрого.