В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявили, что в воскресенье, 21 марта, к Земле приблизится большой астероид под названием 2001 FO32, который является потенциально опасным. В ближайшей точке от Земли он будет находиться на расстоянии двух миллионов километров.

Об этом сообщает Naked Science.

По данным ученых ширина небесного гостя составляет от 440 до 680 метров, длина - около 900 метров. Его скорость составит почти 124 тысячи километров в час. Это выше, чем скорость, с которой пролетает большинство астероидов. Причиной такого быстрого сближения является необычная орбита этого астрономического объекта. Она наклонена на 39 градусов к плоскости орбиты Земли.

По данным специалистов, угрозы столкновения астероида с Землей нет. "Мы обнаружили астероид 20 лет назад и хорошо изучили траекторию его орбиты вокруг Солнца", - рассказал Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов.

Ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер добавил, что в настоящее время об объекте известно немного, а благодаря его приближению ученые могут узнать новые данные о нем.

Исследования намерены проводить с помощью 3,2-метрового инфракрасного телескопа, расположенного на вершине гавайского острова Манау-Кеа и инфракрасного спектрографа SpeX.

Ранее мы рассказывали, что 17 февраля рядом с Землей промчался гигантский астероид размером с Лондонский глаз.

Также сообщали, с 23 по 25 декабря мимо Земли на довольно близком расстоянии пролетели целых семь астероидов, три из которых входят в категорию потенциально опасных из-за своих размеров и высокой вероятности сближения с нашей планетой.