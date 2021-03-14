За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины выявили 94 новых случая коронавируса. Таким образом общее число заболевших военных сейчас составляет 1 615 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 14 марта.

По их данным, за время пандемии в армии преодолели Covid-19 16 696 человек, умерли 50 бойцов ВСУ.

За минувшие сутки девять человек попали в больницу. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 473 военных.

Также в ВСУ рассказали, что в армии уже 6 296 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. В частности, за минувшие сутки от Covid-19 привились 250 военнослужащих.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 9 012 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 460 756 человек.

Больше всего новых пациентов обнаружили в Житомирской (+923), Днепропетровской (+660), Винницкой (+634), Львовской (+590) и Харьковской (+569) областях.