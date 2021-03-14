В субботу, 14 марта, член политической партии "Слуга народа" Юлия Гришина сообщила, что на партийной конференции Киевской областной организации Александра Дубинского, которого ранее исключили из фракции, отстранили от должности и вместо него организацию возглавил Андрей Мотовиловец.

В свою очередь Александр Дубинский утверждает, что конференция все еще продолжается, а о том, что она прошла говорят "аферисты и мошенники", связанные с Офисом президента.

Оба политика сообщили об этом в своих Telegram-каналах практически в одно и то же время.

Напомним, ранее Александр Дубинский утверждал, что Киевская областная организация не собирается проводить конференцию.

Также сообщалось, что 14 марта "Слуги народа" собрались провести конференцию Киевской областной организации партии и рассмотреть кадровые вопросы.