В рейтинге европейских стран по количеству людей, которые получили прививку от коронавируса и темпам вакцинации Украина находится на последнем месте. Первое место в рейтинге занимает Великобритания, где уже до 4 апреля планируют привить всех граждан старше сорока лет.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно данным проекта "Наш мир в цифрах", который занимается систематизацией официальных данных о вакцинации от коронавируса в разных странах, в Украине сделано лишь 5 прививок на каждые 10 тысяч человек. В то же время в Великобритании уже сделано 3,5 тысячи прививок на каждые 10 тысяч человек.

Напомним, по состоянию на утро 14 марта, в Украине прививки от коронавируса получили 51 137 человек. Из них 3 596 человек были вакцинированы за последние сутки.

Также сообщалось, что в США уже более 100 миллионов человек получили прививки от коронавируса. Из них 35 миллионов прошли полный курс вакцинации, а остальные получили первую дозу препарата.