Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский поругался в сети с заместителем главы Офиса президента Юрием Костюком.

Соответствующий пост размещен на странице Дубинского в Instagram.

"Должен признать, зелёный - был ошибкой", - написал он после того как сменил цвет своего автомобиля, убрав с него зеленую пленку.

В комментарии к посту пришел заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк.

"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зелёного флага. Слабо?" – добавил он.

В ответ на это Дубинский написал "нх сходи".

"Нх занято - ты там прочно и надолго обосновался", - ответил ему Костюк.

14 марта "Слуги народа" объявили, что провели конференцию Киевской областной партийной организации на которой сняли с поста руководителя Александра Дубинского. В тоже время сам Дубинский сказал, что эту конференцию организовали аферисты. А настоящая конференция сейчас как раз проводится.