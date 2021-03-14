В ночь на воскресенье, 14 марта, в 25 км от Новороссийска и 22 км от поселка Мысхако в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:15 по киевскому времени.

Позже в Новороссийской администрации рассказали, что толчки в городе не ощущались, а звонков от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.

Вместе с тем там добавили, что событие произошло в акватории Черного моря в 36 км от Анапы, на глубине около 10 км.

Напомним, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой больше 8,0. После него была объявлена угроза цунами.

Также сообщалось, что в феврале в Японии произошло землетрясение, которое оставило без электричества 950 000 домов.