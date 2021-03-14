История с конференцией киевской областной организации партии "Слуга народа" становится похожей на детектив. После взаимных обвинений и претензий со стороны главы партии Александра Корниенко и нардепа Александр Дубинского появилась информация, что совет облорганизации таки провел свое заседание на котором "обсудили мошеннические и аферные схемы, применяемые отдельными функционерами ООО "СН" с использованием изменений в устав партии, принятых 13.03.2021, с целью смены руководителя областной организации и очередных провокаций".

Об этом нардеп Александр Дубинский написал в своем Телеграм-канале.

На заседании совета было принято решение о проведении 14.03.2021 в 12.00. внеочередной конференции Киевской областной организации со следующей повесткой дня:

1) О мошеннической схеме использования аферистами изменений в устав партии, принятых на съезде партии "Слуга народа" 13 марта 2021 и о продолжении системных провокаций против председателя Киевской областной организации А. Дубинского;

2) о доверии главе Киевской областной организации А. Дубинскому;

3) об избрании нового состава политсовета и председателя Киевской областной организации;

4) разное.

Совет Киевской областной организации осуждает подобные мошеннические методы в партийном строительстве и выражает решительную поддержку А. Дубинскому как руководителю областной Организации.

Ранее "Страна" сообщала, что Дубинский убрал "зеленый цвет" со своего "Гелика" и показал фото после съезда партии "Слуга народа".