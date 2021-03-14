Главного редактора крупнейшего немецкого ежедневного таблоида Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от должности, после жалоб его коллег-женщин на злоупотребление служебным положением и буллинг.

Об этом пишет DW в воскресенье, 14 марта.

Юлиан Райхельт возглавляет газету начиная с 2018 года, после обвинений в его адрес со стороны коллег-женщин в буллинге и злоупотреблении служебным положением, в отношении шеф-редактора начато служебное расследование.

При этом сам Райхельт отрицает обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от выполнения служебных обязательств до выяснения обстоятельств. На данный момент нет доказательств его вины, но расследование продолжается и "оценивается достоверность и честность всех причастных".

Напомним, полное равноправие между мужчиной и женщиной, согласно "глобальному докладу о гендерном разрыве - 2018" Всемирного экономического форума наступит через 200 лет.

Также сообщалось, что в странах Евросоюза увеличилось количество случаев домашнего насилия из-за пандемии коронавируса.