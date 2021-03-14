Президент Украины Владимир Зеленский, чей телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом привел к первой попытке импичмента, еще не получил звонка от нового президента Джо Байдена.

Задержка объясняется тем, что новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в Украине, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики страны и сохранения ее хрупкой независимости от России.

Об этом пишет The Washington Post в своей редакционной статье.

Ниже приводим ее текст, который дает понять ход мыслей истеблишмента Демпартии и окружения Байдена относительно ситуации в Украине.



"Владимир Зеленский - бывший актер, был избран на пост президента в 2019 году, после обещания сразиться с олигархами, коррумпированными судьями и мафиозными сетями, которые преследовали Украину с момента обретения ею независимости от Советского Союза.

Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из своего кабинета, президента Нацбанка, и затормозил судебные реформы и меры против олигархов. В частности, Зеленский говорил о том, чтобы взять на себя Игоря Коломойского, магната, телеканал которого привел его к президентству.

Этот откат заставил Международный валютный фонд приостановить выплаты по кредитной сделке на 5 миллиардов долларов, без которых Украина, возможно, не сможет выплатить долг в конце этого года.

Это также обеспокоило сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются самым важным союзником Украины, несмотря на хаос, внесенный в двусторонние отношения государств Трампом. Военная помощь США помогла сдержать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая вторглась и аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть восточной Украины.



Байден был решительным сторонником независимости Украины, в качестве вице-президента он посетил страну и потребовал увольнения коррумпированного государственного прокурора. Новая администрация президента США возобновляет эту прореформаторскую политику: в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".

На прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Коломойского.

Зеленский, справедливо сопротивлявшийся давлению Трампа в пользу своих политических предпочтений, похоже, пытается ответить Байдену. Он принял меры против одного влиятельного пророссийского олигарха, отключив телевизионные сети, которые тот контролировал. Он попытался провести важную судебную реформу через парламент. Власти возбудили уголовные дела против трех бывших должностных лиц банка, который когда-то контролировал Коломойский, и из которого якобы было похищено 5,5 миллиарда долларов.

Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку" в "битве с олигархами".

Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него.

Пережив президента США, который пытался его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерство с Байденом, которое может решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это".