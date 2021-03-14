В субботу, 13 марта, возле села Ташки Славутского района Хмельницкой области произошло ДТП. В результате внутри машины металлическими конструкциями зажало женщину, ее освободили спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области на своей странице в Facebook.

В 14:35 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП, на место происшествия выехали спасатели, правоохранители и медики. Оказалось, что в результате аварии, в которую попал автомобиль FIAT Doblo 43-летняя пассажирка получила травмы и оказалась зажатой среди металлических конструкций автомобиля.

"Бойцы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования сначала отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам экстренной медицины для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области в ДТП погиб полицейский, который находился за рулем легкового автомобиля.

Также сообщалось, под Ровно подростки устроили ДТП, в результате один погиб, а трое попали в реанимацию.