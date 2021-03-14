По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, количество вакцинированных в Украине увеличилось на 3 596 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

С момента начала вакцинации были привиты 51 137 человек - все они получили лишь первую дозу вакцины.

За сутки больше всего прививок было сделано во Львовской (370), Черновицкой (290) и Хмельницкой (270) областях.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;





Волынская область - 120 прививок;





Днепропетровская область - 80 прививок;





Донецкая область - 130 прививок;





Житомирская область - 110 прививок;





Закарпатская область - 210 прививок;





Запорожская область - 10 прививок;





Ивано-Франковская область - 214 прививок;





Киевская область - 260 прививок;





Кировоградская область - 90 прививок;





Луганская область - 370 прививок;





Львовская область - 80 прививок;





Николаевская область - 120 прививок;





Одесская область - 130 прививок;





Полтавская область - 82 прививки;





Ровенская область - 110 прививок;





Сумская область - 70 прививок;





Тернопольская область - 210 прививок;





Харьковская область - 120 прививок;





Херсонская область - 230 прививок;





Хмельницкая область - 270 прививок;





Черновицкая область - 290 прививок;





Черниговская область - 170 прививок;





Черкасская область - 110 прививок.

Напомним, по состоянию на утро Прощеного воскресенья, 14 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 012 человек.

Также мы писали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад, но платят не всем.