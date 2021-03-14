В Украине количество вакцинированных перевалило за 51 тысячу
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, количество вакцинированных в Украине увеличилось на 3 596 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
С момента начала вакцинации были привиты 51 137 человек - все они получили лишь первую дозу вакцины.
За сутки больше всего прививок было сделано во Львовской (370), Черновицкой (290) и Хмельницкой (270) областях.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 120 прививок;
- Днепропетровская область - 80 прививок;
- Донецкая область - 130 прививок;
- Житомирская область - 110 прививок;
- Закарпатская область - 210 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 214 прививок;
- Киевская область - 260 прививок;
- Кировоградская область - 90 прививок;
- Луганская область - 370 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 130 прививок;
- Полтавская область - 82 прививки;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 210 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 230 прививок;
- Хмельницкая область - 270 прививок;
- Черновицкая область - 290 прививок;
- Черниговская область - 170 прививок;
- Черкасская область - 110 прививок.
Напомним, по состоянию на утро Прощеного воскресенья, 14 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 012 человек.
Также мы писали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад, но платят не всем.
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