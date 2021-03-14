В Украине за сутки вакцинировалось меньше 4 тысяч человек. Фото: Страна

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, количество вакцинированных в Украине увеличилось на 3 596 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

С момента начала вакцинации были привиты 51 137 человек - все они получили лишь первую дозу вакцины.

За сутки больше всего прививок было сделано во Львовской (370), Черновицкой (290) и Хмельницкой (270) областях.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 10 прививок;

  • Волынская область - 120 прививок;

  • Днепропетровская область - 80 прививок;

  • Донецкая область - 130 прививок;

  • Житомирская область - 110 прививок;

  • Закарпатская область - 210 прививок;

  • Запорожская область - 10 прививок;

  • Ивано-Франковская область - 214 прививок;

  • Киевская область - 260 прививок;

  • Кировоградская область - 90 прививок;

  • Луганская область - 370 прививок;

  • Львовская область - 80 прививок;

  • Николаевская область - 120 прививок;

  • Одесская область - 130 прививок;

  • Полтавская область - 82 прививки;

  • Ровенская область - 110 прививок;

  • Сумская область - 70 прививок;

  • Тернопольская область - 210 прививок;

  • Харьковская область - 120 прививок;

  • Херсонская область - 230 прививок;

  • Хмельницкая область - 270 прививок;

  • Черновицкая область - 290 прививок;

  • Черниговская область - 170 прививок;

  • Черкасская область - 110 прививок.

Ситуация с вакцинированием в Украине. Скриншот: Telegram/Коронавирус_инфо

Напомним, по состоянию на утро Прощеного воскресенья, 14 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 012 человек. 

Также мы писали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад, но платят не всем.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.