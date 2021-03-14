По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине подтвердилось 9 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружили в Житомирской (+923), Днепропетровской (+660), Винницкой (+634), Львовской (+590) и Харьковской (+569) областях.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.

Меньше всего новых случаев Сovid-19 за последние сутки обнаружили в Луганской (+27), Кировоградской (+56) и Херсонской (+71) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:

Киев - 439 случаев;





Винницкая область - 634 случая;





Волынская область - 150 случаев;





Днепропетровская область - 660 случаев;





Донецкая область - 346 случаев;





Житомирская область - 923 случая;





Закарпатская - 311 случаев;





Запорожская область - 114 случаев;





Ивано-Франковская область - 461 случай;





Киевская область - 552 случая;





Кировоградская область - 56 случаев;





Луганская область - 27 случаев;





Львовская область - 590 случаев;





Николаевская область - 344 случая;





Одесская область - 485 случаев;





Полтавская область - 105 случаев;





Ровенская область - 155 случаев;





Сумская область - 309 случаев;





Тернопольская область - 365 случаев;





Харьковская область - 569 случаев;





Херсонская область - 71 случай;





Хмельницкая область - 533 случая;





Черкасская область - 142 случая;





Черновицкая область - 477 случаев;





Черниговская область - 194 случая.

Напомним, Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина.

Также сообщалось, что 13 марта в Киеве впервые с декабря за сутки зафиксировали больше тысячи зараженных коронавирусом.