Житомирская и Днепропетровская области стали лидерами по количеству новых случаев Сovid-19
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине подтвердилось 9 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружили в Житомирской (+923), Днепропетровской (+660), Винницкой (+634), Львовской (+590) и Харьковской (+569) областях.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.
Меньше всего новых случаев Сovid-19 за последние сутки обнаружили в Луганской (+27), Кировоградской (+56) и Херсонской (+71) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:
- Киев - 439 случаев;
- Винницкая область - 634 случая;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 660 случаев;
- Донецкая область - 346 случаев;
- Житомирская область - 923 случая;
- Закарпатская - 311 случаев;
- Запорожская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 461 случай;
- Киевская область - 552 случая;
- Кировоградская область - 56 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 344 случая;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 105 случаев;
- Ровенская область - 155 случаев;
- Сумская область - 309 случаев;
- Тернопольская область - 365 случаев;
- Харьковская область - 569 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 533 случая;
- Черкасская область - 142 случая;
- Черновицкая область - 477 случаев;
- Черниговская область - 194 случая.
Напомним, Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина.
Также сообщалось, что 13 марта в Киеве впервые с декабря за сутки зафиксировали больше тысячи зараженных коронавирусом.