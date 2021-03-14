В Киеве за сутки коронавирусом заразились 439 человек. Фото: "Страна"

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине подтвердилось 9 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружили в Житомирской (+923), Днепропетровской (+660), Винницкой (+634), Львовской (+590) и Харьковской (+569) областях.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.

Меньше всего новых случаев Сovid-19  за последние сутки обнаружили в Луганской (+27), Кировоградской (+56) и Херсонской (+71) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:

  • Киев - 439 случаев;

  • Винницкая область - 634 случая;

  • Волынская область - 150 случаев;

  • Днепропетровская область - 660 случаев;

  • Донецкая область - 346 случаев;

  • Житомирская область - 923 случая;

  • Закарпатская - 311 случаев;

  • Запорожская область - 114 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 461 случай;

  • Киевская область - 552 случая;

  • Кировоградская область - 56 случаев;

  • Луганская область - 27 случаев;

  • Львовская область - 590 случаев;

  • Николаевская область - 344 случая;

  • Одесская область - 485 случаев;

  • Полтавская область - 105 случаев;

  • Ровенская область - 155 случаев;

  • Сумская область - 309 случаев;

  • Тернопольская область - 365 случаев;

  • Харьковская область - 569 случаев;

  • Херсонская область - 71 случай;

  • Хмельницкая область - 533 случая;

  • Черкасская область - 142 случая;

  • Черновицкая область - 477 случаев;

  • Черниговская область - 194 случая.

 Статистика коронавируса по регионам Укрианы. Скриншот из фейсбука Максима Степанова

Напомним, Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина.

Также сообщалось, что 13 марта в Киеве впервые с декабря за сутки зафиксировали больше тысячи зараженных коронавирусом.

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