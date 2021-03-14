Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", утверждает, что Киевская областная организация не собирается проводить конференцию, которую политсила анонсировала на воскресенье, 14 марта.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

"Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности", - сообщил нардеп.

По его словам, если руководство пропрезидентской партии так не поступит, то уже в первые часы после съезда покажет, что доверять им нельзя и "они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой".

"Никакие артистические способности и таланты не помогут оболванить тех, кто ещё верит в искренность публичных заявлений. И бумеранг очень скоро прилетит к тем, кто пользуется мошенническими схемами", - подытожил Дубинский.

Напомним, 14 марта "Слуги народа" должны провести конференцию Киевской областной организации партии и рассмотреть кадровые вопросы. В частности речь должна пойти о пребывании Дубинского в должности руководителя областной организации и вхождении его в Национальный совет громад.

Также сообщалось, что "Слуги народа" на съезде создали политсовет партии из 73 человек, среди них оказался и Дубинский.