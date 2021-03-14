Полиция Великобритания начала предварительное расследование в отношении супруги президента Сирии Башара Асада Асмы. И по его итогам первой леди может грозить судебное преследование и лишение британского подданства.

Об этом сообщает Sunday Times.

Первую леди Сирии Асму аль-Асад подозревают в репрессиях против представителей оппозиции страны, подстрекательстве к террористическим актам и их поощрению на протяжении десятилетия гражданской войны в Сирии.

Асма аль-Асад - в прошлом школьная учительница, которая училась в Королевском колледже Лондона и переехала в Сирию после замужества с Башаром Асадом в 2000 году. Предварительное расследование в отношении нее ведут специалисты Скотланд-Ярда.

"С марта 2011 года сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому отношению. Появились сотни центров принудительного содержания, где содержат под стражей участников антиправительственных протестов, которых пытают. Многие из них умерли или получили тяжелые увечья в результате пыток", - говорится в пресс-релизе лондонской адвокатской фирмы Guernica 37.

В то же время, юристы данной фирмы объясняют, что жена Башара Асада много раз выступала в поддержку силовых структур режима и ее слова можно трактовать как поддержку актов терроризма. По мнению адвокатов британской власти было бы проще лишить ее подданства, но их цель - привлечь женщину к суду. Маловероятно, что Асад придет по повестке в английский суд, но если она не явится, будет возможно добиться ордера на ее арест и объявления в международный розыск.

Напомним, в 2017 году члены парламента Великобритании уже обращались с просьбой лишить Асму Асад британского подданства к МВД.

Также сообщалось, что в этом году Израиль нанес самый мощный авиаудар по Сирии за 10 лет.