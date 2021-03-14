Согласно одной из версий, семилетняя Маша Борисова, которая пропала в поселке Счастливое Херсонской области, а спустя несколько дней была найдена убитой, в день своего исчезновения ждала на автобусной остановке отца. Однако мужчина отрицает такую вероятность.

Об этом сообщает 24 канал.

Отец девочки не жил с семьей уже на протяжении двух лет, по его словам Маша не могла бежать на остановку, потому что даже не знала где он работает. Сам он на этой остановке, по его словам, никогда не выходил. Основной заработок мужчины - сезонные работы, он утверждает, что в день пропажи Маши работал в селе.

Согласно информации представителей местной власти семья Борисовой находилась на специальном учете. Мать сама воспитывала Машу и ее 10-летнего брата, по некоторым данным женщину замечали с алкоголем. Но причин для изъятия детей сельсовет не видел.

"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", - сообщила староста поселка Наталья Пархоменко.

По свидетельствам односельчан семья была неблагополучной, многие местные жители не хотят о ней говорить. Во время осмотра тела погибшей девочки ее мать вела себя спокойно, после процедур женщину забрали на допрос.

Напомним, Маша Борисова исчезла в поселке Счастливое 7 марта. Несколько часов родственники искали ее сами, затем обратились к правоохранителям. Полиция искала Машу вместе с волонтерами в течение нескольких дней. 11 марта тело девочки в мешке обнаружил случайно местный житель, полиция установила, что причиной смерти стало удушение. Хотя девочка была в одежде, силовики не исключают, что ее изнасиловали.

Также сообщалось, что в убийстве Маши Борисовой полиция подозревает нескольких человек, в том числе и членов семьи. Подозрение собираются объявить после того, как будут готовы результаты ДНК-экспертизы.