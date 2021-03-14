По состоянию на утро Прощеного воскресенья, 14 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 012 человек.

Напомним, что вчера, 13 марта, в стране было выявлено 13 276 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 4 264 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 460 756 человек. Выздоровели за последние сутки 2 743 человека (с начала эпидемии - 1 222 516 человек - Ред.).

Умерло за сутки 145 пациентов (с начала эпидемии - 28 303 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 4 216 человек. Среди новых зараженных 491 ребенок и 193 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Житомирской области (923 человека), Днепропетровской области (660), Львовской области (590), Харьковской области (569) и Винницкой области (634).

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