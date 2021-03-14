В субботу, 13 февраля, в Винницкой области произошло необычное ЧП. Здесь мужчина открыл огонь по линии электропередач и оставил часть населенного пункта без света.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Инцидент случился около 21:00 в поселке Томашполь Тульчинского района. С места инцидента злоумышленник скрылся на автомобиле Porsche, его начала разыскивать полиция.

"По предварительной информации, мужчина во время празднования свадьбы устроил стрельбу из автоматического оружия, осуществив несколько выстрелов", - рассказали в полиции.

В результате обстрела ЛЭП произошло обесточивание части указанного поселка. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов в 21:25 ввели в действие полицейскую операцию "Сирена", чтобы найти и задержать правонарушителя.

Ранее "Страна" сообщала, что в Виннице разоблачили группировку которая финансировала криминалитет за бюджетные деньги.

Также напомним, что в винницком селе прохожий спас из огня мальчика и девочку, пока их пьяная мать спала.