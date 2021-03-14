Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку после смерти 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.

Об этом сообщает Anadolu в субботу, 13 марта.

В одной из государственных больниц города Эс-Салт произошло отключение кислорода, в результате чего умерли 8 пациентов на ИВЛ. Еще несколько больных находятся в критическом состоянии.

В связи с этим глава Минздрава Иордании Незир Убейдат взял на себя моральную ответственность за трагедию и подал отставку. Причина отключения кислорода не называется.

Помимо этого, премьер Иордании Бешир аль-Хасавне инициировал неотложное расследование в связи с трагедией. Глава правительства пообещал, что после расследования виновные будут наказаны по закону.

Ранее "Страна" сообщала, что начальник Штаба обороны Испании подал в отставку из-за обвинений в вакцинации без очереди.

Также напомним, что глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V".