В субботу, 13 марта, стронгмен из Украины Алексей Новиков стал победителем в международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman - Strength Island.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований на своей странице в Instagram.

В частности, наш спортсмен выиграл турнир благодаря победам в двух из пяти соревнований. Алексей Новиков суммарно набрал 68 баллов. Второе место занял представитель Канады Жан-Франсуа Карон. Тройку лидеров замкнул стронгмен из Латвии Айварс Смаукстелис.

Скриншот: instagram.com/worldsultimatestrongman

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты, вернулся в Киев из США, где проходили мировые соревнования.

Также напомним, что радикалы атаковали Алексея Новикова за его дружбу с российским спортсменом.