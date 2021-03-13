В Управлении Национальной полиции по Херсонской области не позже следующей среды собираются объявить подозрение фигурантам дела об убийстве Маши Борисовой. В деле фигурируют несколько подозреваемых, некоторые из них - члены семьи девочки.

Об этом начальник полиции области полковник Александр Прокудин рассказал "Сегодня".

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", - сказал Прокудин.

Согласно информации спикера полиции Татьяны Пшонь, эксперты смогут предоставить свои выводы не позже следующей среды, 17 марта. После чего уже будут основания предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом на теле девочки.

Напомним, семилетняя Маша Борисова проживала в поселке Счастливое и исчезла 7 марта. Несколько часов родственники искали ее своими усилиями, потом обратились в полицию. 11 марта тело девочки в мешке обнаружил местный житель, правоохранители выяснили, что причиной смерти стало удушение. Девочка не была раздета, но правоохранители не исключают, что ее изнасиловали.

В подробностях дела разбиралась "Страна".