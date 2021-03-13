Сегодня, 13 марта, в Харьковской области на окружной дороге произошло столкновение четырех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Volkswagen Jetta", "ВАЗ-110", "МАН" и "Ford" произошло на участке дороги М-03 км 479 + 800", - заявили в пресс-центре.

По данным правоохранителей, 50-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-110". В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки "Volkswagen Jetta" и "Ford".

В следствие ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110" и 33-летняя водитель "Volkswagen Jetta" с двумя малолетними детьми.

"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Харьковского районного управления № 3. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом 24-летний водитель слетел в кювет. Он и его 18-летняя пассажирка погибли на месте.

Также напомним, что в Оболонском районе столицы столкнулись два автомобиля. В результате двое людей погибли, а еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.