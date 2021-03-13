В Испании полицейские обнаружили самодельную подводную лодку, которая способна перевозить до двух тонн наркотиков, партию запрещенных веществ и нарколабораторию. Субмарина была обнаружена в ходе масштабной операции с участием спецслужб пяти других стран и Европола.

Об этом сообщает ВВС.

Подводная лодка, длинной девять метров была сделана из фанеры и стекловолокна и находилась на промышленном складе в южном городе Малага, она была подготовлена к перевозке наркотиков, но еще не использовалась. В ходе рейдов по всей Испании задержали 52 человека. Также была обнаружено нарколаборатория и груз кокаина и гашиша.

Напомним, в Киеве с поличным задержали иностранных наркоторговцев. У них изъяли более 300 килограмм героина.

Также сообщалось, что в порту Гамбурга, в банках для шпаклевки нашли 16 тонн кокаина стоимостью в миллиарды евро.