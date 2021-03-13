С 1 апреля 2020 года в Украине пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года будет повышен до 60 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, как передает УНН.

"С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет. Так, в 2020 году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет - в 2021 году", - заявили в пресс-центре.

В частности, страховой стаж необходимый для назначения пенсии по возрасту также постепенно увеличивается, и составляет в 2020 году - 27 лет, в 2021 году - 28 лет. Ежегодно требования относительно страхового стажа будут расти на один год и в 2028 году составят 35 лет.

Помимо этого, чтобы получать пенсию в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимые 27 лет страхового стажа в 2020 году.

"Только при наличии у женщин страхового стажа в 30 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом", - добавили в ПФ.

Отметим, что нововведение предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым еще в 2011 году. Так, согласно которому ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.

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