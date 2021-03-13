В субботу, 13 марта, в Грузии произошло землетрясение, магнитуда которого - 4,3 балла. На данный момент о жертвах или разрушениях информации нет.

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

"Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло сегодня недалеко от города Они - районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии", - рассказали сейсмологи.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, подземные толчки зафиксировали и в 2 км от села Ончеви Онского муниципалитета. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой больше 8,0. После него была объявлена угроза цунами.

Также сообщалось, что в феврале в Японии произошло землетрясение, которое оставило без электричества 950 000 домов.