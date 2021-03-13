В субботу, 13 марта, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Instagram.

По словам врача, не существует никаких "волшебных" таблеток от навязчивого кашля, который является пост-эффектом Covid-19.

"Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание", - говорит доктор.

Помимо этого, он советует сохранять оптимистичное настроение и позитивный взгляд на мир во время борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее "Страна" приводила слова доктора Комаровского, где он ответил на 7 главных вопросов про капли в нос для детей.

Также напомним, что доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить кашель у детей. По его словам, кашель - не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни.