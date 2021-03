В субботу, 13 марта, американские астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в космический вакуум и выполнили ремонтно-монтажные работы.

Об этом сообщает NASA.

Выход начался в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 15:14 по Киеву), скафандры астронавтов в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания. В ходе работ Гловер и Хопкинс провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Также был заменен блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unit и проведены кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтирована подпорку на тепловую крышку шлюза Quest.

"See you back at the airlock."



During an orbital sunrise at the @Space_Station, spacewalkers @AstroVicGlover & @Astro_illini made their way back to the hatch after wrapping up their tasks for today. pic.twitter.com/AXuzrtYXRm