Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что на улицах и площадях столицы РФ новогодние световые конструкции останутся до апреля.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля", - заявил чиновник.

Бирюков напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около тысячи новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.

В этом году в новогодние праздники Москву украшали около четырех тысяч различных декоративных конструкций.

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