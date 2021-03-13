Партия "Слуга народа" завтра, 14 марта, созывает конференцию Киевской областной организации партии с целью рассмотрения кадровых вопросов.

Данная информация есть на сайте политсилы.

В частности, делегаты рассмотрят пребывание народного депутата Александра Дубинского в должности руководителя областной организации и тем более вхождение его в такие руководящие органы политсилы, как Национальный совет громад.

"Распоряжение о созыве конференции выдал глава партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, решение о котором было принято на 11 внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет громад настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", - говорят в пресс-центре.

Также там привели слова главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

"Мы рассмотрели предложения партийцев, и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", - заявил он.

Отметим, что по новой редакции устава, подобные решения подлежат согласованию председателем политического совета и председателем Национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение главы партии.

Ранее "Страна" сообщала, что сразу же после съезда партии "Слуга народа", который состоялся сегодня, 13 марта, нардеп Александр Дубинский убрал "зеленый цвет" со своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class Geländewagen.

Также мы подробно разбирали в своем материале, что будет с фракцией "слуг народа" после исключения Дубинского.