Представители Еврокомиссии (ЕК) ответили ряду стран Евросоюза, которые высказали недовольство ситуацией с распределением вакцин против коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

В частности, по мнению ЕК, наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.

Помимо этого, Еврокомиссия заключала контракты о возможности поставки в ЕС вакцин против Covid-19 еще на стадии их разработки.

Предполагалось, что если вакцина того или иного производителя, с которым Еврокомиссия заключила договор, окажется эффективной и безопасной и получит одобрение на применение в ЕС, страны союза смогут закупать ее в рамках оговоренных в контракте ЕК условий. Среди этих условий было и количество доз, которое можно будет поставить на весь Евросоюз.

"Распределение (между странами ЕС - Ред.) доз вакцин в соответствии с предварительными соглашениями (ЕК) об их закупке осуществляется в рамках прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями нескольких государств ЕС о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин - это пропорциональное распределение на основе населения каждого государства. Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцин - Ред.)", - заявили в ЕК.

Также комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны.

"В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте - Ред.), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС", - добавили в ЕК.

Ранее "Страна" сообщала, что пять стран ЕС потребовали от Брюсселя разобраться с несправедливым распределением вакцин от коронавируса. Известно, что письмо подписали Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия.

Также напомним, что глава ВОЗ сообщил о неравномерном распределении вакцин от Covid-19. В частности, одно из самых бедных государств мира получило всего 25 доз препарата.