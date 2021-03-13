В Германии акции протестов коронаскептиков переросли в стычки с полицией. Скриншот из видео

В субботу, 13 марта, сразу в нескольких городах Германии прошли акции протеста коронаскептиков и тех, кто против карантинных ограничений. В нескольких случаях демонстрации переросли в стычки с полицией.

Об этом пишет DPA.

В немецком Дрездене на улицу вышли сотни сторонников движения Querdenken, которое объединяет правых активистов и людей, которые отрицают коронавирус и борются против вакцинации. Своим митингом участники нарушили запрет на демонстрации, который действует из-за пандемии коронавируса. Многие демонстранты были без масок и скандировали лозунги, среди которых: "Пандемия закончилась!".

В то же время в Штутгарте сотни людей собрались под девизом "Довольно", из них большая часть была без масок, а количество демонстрантов превышало 750 участников, которые были изначально зарегистрированы.

В Мюнхене несколько тысяч человек собрались возле парламента Баварии в знак протеста против мер по сдерживанию коронавируса, их разогнала полиция из-за несоблюдения карантинных ограничений. Однако часть протестующих не захотели мирно покинуть демонстрацию.

Кроме того,  в Дюссельдорфе собралось около 2 000 человек в знак протеста против карантинных запретов, их поддержала колонна автофургонов, которая включала в себя более ста машин.

Напомним, в Швеции полиция разогнала первую крупную акцию протеста против карантинных ограничений практически сразу после его начала.

Также сообщалось, что французская актриса разделась на кинопремии "Сезар" в знак протеста против карантинных ограничений.

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