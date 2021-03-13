В субботу, 13 марта, сразу в нескольких городах Германии прошли акции протеста коронаскептиков и тех, кто против карантинных ограничений. В нескольких случаях демонстрации переросли в стычки с полицией.

Об этом пишет DPA.

В немецком Дрездене на улицу вышли сотни сторонников движения Querdenken, которое объединяет правых активистов и людей, которые отрицают коронавирус и борются против вакцинации. Своим митингом участники нарушили запрет на демонстрации, который действует из-за пандемии коронавируса. Многие демонстранты были без масок и скандировали лозунги, среди которых: "Пандемия закончилась!".

В то же время в Штутгарте сотни людей собрались под девизом "Довольно", из них большая часть была без масок, а количество демонстрантов превышало 750 участников, которые были изначально зарегистрированы.

В Мюнхене несколько тысяч человек собрались возле парламента Баварии в знак протеста против мер по сдерживанию коронавируса, их разогнала полиция из-за несоблюдения карантинных ограничений. Однако часть протестующих не захотели мирно покинуть демонстрацию.

Кроме того, в Дюссельдорфе собралось около 2 000 человек в знак протеста против карантинных запретов, их поддержала колонна автофургонов, которая включала в себя более ста машин.

Wie eben angesprochen, eskaliert auch in #Düsseldorf die Situation. Hier ist zu sehen wie ein Demonstrant erst von einem Polizisten geschubst wird. Kurz darauf tritt der Mann einen Beamten im „Kung-Fu-Style“. #d1303 pic.twitter.com/BEO3I7bku8 — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

Nachdem mehrere Polizeiketten durchbrochen wurden, marschieren aktuell mehrere hunderte maskenlose Coronaleugner mit „Wir sind das Volk“-Parolen und trotz Verbots durch #Dresden. Dabei kommt es zu Angriffen auf Polizeikräfte, wie YouTube-Streams zeigen. #dd1303 pic.twitter.com/SU088CGTxl — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

Напомним, в Швеции полиция разогнала первую крупную акцию протеста против карантинных ограничений практически сразу после его начала.

Также сообщалось, что французская актриса разделась на кинопремии "Сезар" в знак протеста против карантинных ограничений.