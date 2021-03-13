Вакцинация CoviShield может вызвать тошноту, лихорадку и не рекомендуется для беременных - Минздрав
Вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield может вызвать побочные эффекты в виде тошноты, лихорадки или озноба. После прививки в течение получаса нужно оставаться в медучреждении на случай приступа аллергии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней", - говорится в сообщении.
После вакцинации возможны следующие реакции:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах;
- увеличение лимфатических узлов;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница.
Реакции на вакцину должны проходить в течение нескольких дней, если после прививки ощущается дискомфорт - следует обратиться к семейному врачу или терапевту.
Существует ряд случаев, в которых делать прививку от коронавируса противопоказано:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);
- острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - добавили в Минздраве.
При этом уточняется, что существующих данных недостаточно для рекомендации прививки беременным. В случае, если беременность настала после первой дозы вакцины, вторую следует вводить только после родов.
Напомним, у 1,2% вакцинированных CoviShield украинцев проявилась аллергическая реакция. Чаще всего аллергическая реакция проявлялась повышением температуры тела.
Также сообщалось, что в Украине выявлено более 100 случаев побочных эффектов после вакцинации.