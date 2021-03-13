Вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield может вызвать побочные эффекты в виде тошноты, лихорадки или озноба. После прививки в течение получаса нужно оставаться в медучреждении на случай приступа аллергии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней", - говорится в сообщении.

После вакцинации возможны следующие реакции:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;





лихорадка или озноб;





головная боль, боль в мышцах или суставах;





увеличение лимфатических узлов;





тошнота;





утомляемость;





бессонница.

Реакции на вакцину должны проходить в течение нескольких дней, если после прививки ощущается дискомфорт - следует обратиться к семейному врачу или терапевту.

Существует ряд случаев, в которых делать прививку от коронавируса противопоказано:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;





гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);





острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - добавили в Минздраве.

При этом уточняется, что существующих данных недостаточно для рекомендации прививки беременным. В случае, если беременность настала после первой дозы вакцины, вторую следует вводить только после родов.

Напомним, у 1,2% вакцинированных CoviShield украинцев проявилась аллергическая реакция. Чаще всего аллергическая реакция проявлялась повышением температуры тела.

Также сообщалось, что в Украине выявлено более 100 случаев побочных эффектов после вакцинации.