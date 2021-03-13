Мэр Киева принял участие в учениях по теробороне, фото: facebook.com/merkieva

В Киевской области мэр Виталий Кличко вместе со своими заместителями и председателями районов столицы прошли инструктаж по территориальной обороне и ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения.

Фотографиями с учений столичный градоначальник поделился в соцсети Facebook.

"Руководство города ответственно за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. Сегодня я, заместители председателя КГГА и председатели районов Киева в учебном центре "Десна" прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", - написал Кличко.

Виталий Кличко на учениях по теробороне

Кличко на учениях под Киевом

Кличко бросает гранату

Кличко ложится под танк

Кличко за рулем

Кличко на учениях по теробороне

Учения на Десне

Ранее "Страна" рассказывала, что Кличко вернул на работу своего заместителя, которого ранее отстранил из-за истории со взяточничеством.

Также мы писали о том, что "Укравтодор" предложил Кличко избавиться от Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

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