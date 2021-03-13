В Киевской области мэр Виталий Кличко вместе со своими заместителями и председателями районов столицы прошли инструктаж по территориальной обороне и ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения.

Фотографиями с учений столичный градоначальник поделился в соцсети Facebook.

"Руководство города ответственно за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. Сегодня я, заместители председателя КГГА и председатели районов Киева в учебном центре "Десна" прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", - написал Кличко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Кличко вернул на работу своего заместителя, которого ранее отстранил из-за истории со взяточничеством.

Также мы писали о том, что "Укравтодор" предложил Кличко избавиться от Подольско-Воскресенского моста в Киеве.