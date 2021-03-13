Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы, где недавно ужесточили правила въезда из-за роста новых случаев коронавируса, рекомендует объявить в республике режим чрезвычайного положения сроком на две недели.

Об этом президент страны Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook.

"Уже сейчас мы еженедельно теряем такое количество людей, будто у нас падает самолет, полный пассажиров", - написала Санду.

По мнению президента, руководство страны должно принимать ответственные решения по замедлению распространения коронавируса. Она уточнила, что некоторые имеют "недостойные политические позиции" и боятся, что решительные меры могут быть непопулярными.

"Позиция президента заключается в том, что государство не может держать голову в песке, пока ситуация ухудшается. Рекомендовано ввести ЧП на 2 недели. Я рекомендовала правительству в течение 3 дней составить перечень ограничений, подлежащих введению, деятельность и категории граждан, которые подпадают под эти ограничения, и компенсацию, которую они получат от государства, и передать эти предложения в парламент", - заявила Санду.





Напомним, 11 марта в Молдове установили рекорд по суточному заражения коронавирусом - выявили 1 896 новых случаев. Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, каникулы в учебных заведениях продлили до 15 марта, а работодателям порекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу.

Также сообщалось, что 2 марта в Молдове стартовала вакцинация населения от коронавируса.