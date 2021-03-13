В ночь на субботу, 13 марта, на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN, в результате погиб сотрудник полиции, который был за рулем легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В Одесской области Subaru ехал со стороны города Доброслав в сторону Одессы и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом на неосвещенном участке дороги. Грузовик стоял в крайней правой полосе. В результате водитель легковушки, 43-летний полицейский который находился вне службы, погиб на месте.

Напомним, в Ровненской области подростки устроили ДТП, в результате один погиб, а трое попали в реанимацию.

Также сообщалось, что в Киевской области в лобовом ДТП с маршруткой смяло легковушку, пострадали двое людей.