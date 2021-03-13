Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему автомобиль Toyota Land Cruiser 200, на котором он ездит и который недавно припарковал на пешеходном переходе не включен в его декларацию.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в субботу, 13 марта после партсъезда.

"Это машина, которой владеет моя жена, она была приобретена в этом году (имеется ввиду отчетный год - Ред.) и в следующей декларации, которую мы сдаем до 1 апреля, вы все увидите... Если бы я на себя покупал, то я должен был сообщить в течение 15 дней, а если члены семьи, то они подают декларацию раз в год", - объяснил Арахамия.

Напомним, Арахамия рассказал "Стране" о своем отдыхе на Мальдивах.

Также сообщалось, что Арахамию с голым торсом сфотографировали в отеле на Мальдивах.