Участники протестной акции в Аргентине напали на авто, в котором находился президент страны Альберто Фернандес и разбили окно машины.

Об этом сообщают телеканал La Nacion.

Инцидент произошел в одной из провинций страны, Чубут, в ходе визита главы государства в город Лаго Пуэло.

Протестующие сначала окружили плотным кольцом машину политика, а после его посадки создавали препятствие для выезда. При этом, когда машина наконец-то смогла поехать, один из протестующих взял камень и бросил его в авто.

Глава государства не пострадал, поскольку сидел с противоположной стороны.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Аргентины Фернандес привился от коронавируса российским "Спутником V".

Также мы писали, что чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины умер от коронавируса.