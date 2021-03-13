В Аргентине протестующие напали на микроавтобус с президентом и разбили камнем окно машины
Участники протестной акции в Аргентине напали на авто, в котором находился президент страны Альберто Фернандес и разбили окно машины.
Об этом сообщают телеканал La Nacion.
Инцидент произошел в одной из провинций страны, Чубут, в ходе визита главы государства в город Лаго Пуэло.
Протестующие сначала окружили плотным кольцом машину политика, а после его посадки создавали препятствие для выезда. При этом, когда машина наконец-то смогла поехать, один из протестующих взял камень и бросил его в авто.
Глава государства не пострадал, поскольку сидел с противоположной стороны.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Аргентины Фернандес привился от коронавируса российским "Спутником V".
Также мы писали, что чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины умер от коронавируса.