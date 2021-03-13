В США, где вакцинация от коронавируса началась 14 декабря, прививку получили уже более 100 миллионов человек, но только 35 миллионов получили обе дозы вакцины, а остальные - только первую прививку.

Об этом сообщает CBS News.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 12 марта в стране прививки от коронавируса получили 101,1 миллиона человек. Среди них обе дозы вакцины получили 10,5% всего населения. Остальные получили первую дозу. Практически треть граждан США возрастом от 65 лет и старше прошли полный курс вакцинации.

К концу следующей недели возможно будет преодолена еще одна отметка, которую поставил за цель президент Джо Байдена - 100 млн прививок за 100 дней его президентства.

Напомним, в Украине уже 47 541 человек получили прививку от коронавируса.

Также сообщалось, что Великобритания планирует до Пасхи вакцинировать всех жителей страны, которые старше сорока лет.