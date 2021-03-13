"Укрзализныця" в скором времени планирует заменить базовую постель в поездах на одноразовую.

Об этом говорится в комментарии компании на странице в Facebook.

Под очередным постом пресс-службы "Укрзализныци" пользователь задал вопрос, есть ли альтернативные варианты нынешней постели. В ответ пресс-служба компании написала, что скоро в поездах появятся одноразовые комплекты постельного белья.

"А есть, возможно, какие-то альтернативы этому "постельному белью", которое сейчас есть? Скажем, какие-то одноразовые комплекты?.. Ну все видели, какое белье бывает!", - написал пользователь. В ответ на комментарий в "Укрзализныце" сообщили, что "скоро будут одноразовые, в тестовом режиме".

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" собирается уволить почти треть штата центрального офиса.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" началось ежемесячное повышение цен на проезд.