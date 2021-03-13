Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития собирается рассмотреть проект постановления об отставке вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского уже в ближайшее время.

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа сообщила "Украинским новостям".

"Есть даже постановление об увольнении Уруского, которое подписали много членов Комитета от "Слуги народа", и не исключено, что в ближайшее время это все будет рассмотрено", - сказала депутат.

Кроме того, по словам Пидласы, у Комитета Верховной Рады есть большое количество вопросов к министру и к работе его ведомства.

Напомним, в начале февраля в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Уруского.

Также сообщалось, что в феврале в Кабмине разгорелся скандал из-за совместной фотографии Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова, в деталях которого подробно разбиралась "Страна".