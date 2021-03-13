Украинским абитуриентам, которые отказались получать паспорт в форме ID-карты, нужно будет лично подать три допдокумента для поступления в вуз, в частности понадобится свидетельство о рождении.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Для поступления в 2021 году граждане, которые отказались получать паспорт в форме ID-карты, подают лично: свидетельство о рождении; письмо территориального подразделения Государственной миграционной службы с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины; заявление на имя руководителя заведения образования", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, МОН направило разъяснительное письмо руководителям заведений высшего и профессионального образования с информацией о поступлении в учебные заведения в 2021 году лиц, являющихся гражданами Украины, но из-за своих религиозных убеждений отказывающихся от получения паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты и которые проходят судебную процедуру для получения паспорта гражданина Украины в форме бумажной книжечки.

Напомним, за три дня до окончания регистрации на ВНО-2021 еще можно исправить ошибки в сертификатах.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины одобрила премии по 100 тысяч гривен за лучшие результаты ВНО.