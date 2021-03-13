Парламентская фракция президентской партии "Слуга народа" не обсуждает сейчас возможность отставки Кабинета Министров.

Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, как передают "Украинские новости".

"Сейчас замена или отставка правительства, замена премьер-министра - не обсуждаются", - сказала она.

Пидласа отметила при этом, что у "Слуги народа" есть много вопросов к министру здравоохранения Максиму Степанову.

При этом, инициатив об увольнении Степанова с должности министра у "Слуг народа" также нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в годовщину работы Кабмина Шмыгаля ОПЗЖ призвала к его отставке.

Также мы писали о том, что более 80% украинцев считают необоснованным поднятие тарифов, и более 60% хотят отставки Шмыгаля.