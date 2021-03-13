В Москве на Красной площади задержали мужчину, который в голом виде проводил перформанс "Сон смешного человека".

Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на свидетельницу задержания.

Акциониста Илью Качаева задержали и увезли на полицейском автомобиле, после чего он перестал выходить на связь. Позже стало известно, что его отвезли в больницу, но какую именно - неизвестно.

Качаев проводил перформанс в рамках "очень вольной" интерпретации рассказа Федора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека, как части природы, и государства.

"Россия - страна скукоженных, - пояснял свой поступок Качаев перед акцией - Людям приходится постоянно сжиматься - в метро, на работе и даже дома". Акционист хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.

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